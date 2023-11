Vizinho é suspeito de assaltar casa da ex de Neymar

Um dos suspeitos de ter cometido assalto na mansão dos pais de Bruna Biancardi, ex de Neymar, tinha acabado de se mudar para condomínio em Cotia, na Grande São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, o vizinho tinha se mudado para o local há cerca de uma semana e junto com outros criminosos planejou o assalto.

“Ele, há uma semana estava morando lá. Nós já apuramos que ele estava arquitetando esse crime com o parceiro”, explicou a delegada responsável pelo caso, Mônica Gamboa.

A Guarda Civil identificou o rapaz como Eduardo Vasconcelos. Os agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) o localizaram do lado de fora. No momento ele fugia a pé. Vasconcelos, aliás, confessou o crime horas depois de ser capturado e disse que usou o carro de um familiar para executar. As câmeras de segurança do local, aliás, registraram que Eduardo entrou no carro com outros dois homens.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública confirmou que conseguiu identificar um dos suspeitos, todavia, ele ainda segue foragido.

“O segundo autor [do crime], de 19 anos, foi identificado, e as diligências prosseguem para identificar o terceiro, bem como [para] prendê-los. Registrado como roubo, o casoé investigado pelo 2º DP de Cotia”.

