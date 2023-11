Fluminense tem interesse em Renato Augusto, do Corinthians

O Fluminense vem avaliando possíveis reforços para próxima temporada e demonstrou interesse na contratação de Renato Augusto. O meia, porém, pertence ao Corinthians e tem contrato até dezembro deste ano. A informação é do “Uol”.

Renato Augusto no Fluminense?

O Fluminense ainda não formalizou nenhuma proposta por Renato Augusto. No entanto, os dirigentes tricolores estão monitorando os próximos passos do meia e enxergam com bons olhos uma possível contratação do jogador.

Aliás, Renato Augusto possui características que se encaixam no modelo de jogo de Fernando Diniz. O meia corintiano, por sinal, é um grande admirador do técnico tricolor. O jogador, inclusive, já revelou que tem curiosidade em conhecer os métodos de trabalho do treinador.

“Eu sou um grande fã do Diniz. Eu gosto dele. Acho interessante a forma como ele pensa. Eu sempre tive vontade de trabalhar com Guardiola para poder entender de onde tira os espaços. O trabalho do Diniz eu acho interessante, realmente interessante. É um jogo muito diferente do Guardiola, que é muito posicional. O estilo do Diniz é livre. É um conceito interessante que te faz ficar com a bola”, disse Renato Augusto em entrevista ao “Placar”.

Aos 35 anos, Renato Augusto vive uma situação indefinida no Corinthians. O meia sofreu muitas lesões nesta temporada e ainda não sabe se fica no clube paulista. O jogador é revelado pelo Flamengo e teve passagens por Bayer Leverkusen e Beijing Guoan.

Aliás, Renato Augusto também colecionou convocações para Seleção Brasileira nos últimos anos. O meia participou da Copa do Mundo de 2018 e marcou um gol nas quartas de final entre Brasil e Bélgica. O jogador, afinal, é um dos principais nomes do futebol brasileiro.

