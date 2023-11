Real Sociedad vence Benfica e avança às oitavas da Champions

A Real Sociedad venceu o Benfica nesta quarta-feira (9/11) e está classificado para as oitavas de final da Champions. O jogo no Estádio Anoeta, casa do time espanhol, em San Sebástian, pela quarta rodada do Grupo D. E foi um massacre do time da casa nos 30 primeiros minutos. Afinal, neste período, a Sociedad fez três gols, além de ter dois tentos anulados e um pênalti perdido. O Benfica, que não jogou fechado, mas errou demais na defesa, diminuiu na etapa final. Os gols do time basco foram de Merino Oyarzabal e Barrenetxea. Otamendi descontou para os portugueses.

Assim, a Real Sociedad chega aos 10 pontos, garantindo ao menos o segundo lugar do Grupo G. O Benfica, que perdeu seus quatro jogos e tem zero, está eliminado. Mas com chances pequenas apenas de terminar em terceiro e arranjar um lugar na Liga Europa. O grupo se completa com Inter de Milão e Red Bull Salzburg.

Veja aqui a tabela de classificação da Champions

Uma surra da Real Sociedad no primeiro tempo

O primeiro tempo foi de um show espanhol como poucas vezes se viu em jogos da Champions. Para se ter ideia, nos primeiros 30 minutos, a Real Sociedad, aproveitando os erros do Benfica, além de dois gols anulados, já vencia por 3 a 0 e tinha perdido um pênalti.

O esquema com três zagueiros que o Benfica apostou, de nada adiantou. Aos cinco, após confusão na área, Muñoz finalizou mal, mas deu um passe perfeito para Merino fazer 1 a 0. Aos dez, Florentino deu um passe no fogo para Otamendi. O argentino foi lento e Oyarzabal levou a melhor. Entrou na área e fez 2 a 0. Aos 20, quando o time já tinha dois gols anulados (Merino e Oyarzabal), veio o terceiro gol. Barrentxea recebeu pela esquerda, cortou a marcação de Bruno Neves e chutou cruzado. E Méndez poderia ampliar aos 29, mas mandou um pênalti na trave.

Benfica melhora na etapa final

No segundo tempo, o Benfica diminuiu quando Otamendi completou cruzamento do brasileiro Arthur Cabral. aos cinco minutos. O gol fez a real Sociedad se precaver na defesa, jogando de forma cautelosa. Animado, o Benfica quase diminuiu novamente com Otamendi. Mas, a partir dos 15 minutos, o time da casa voltou a ser dominante, apostando em jogadas pelos flancos e chuveirinho, quase construindo uma goleada. E vencendo o rival pela segunda vez seguida.

