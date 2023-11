Napoli tropeça no Union Berlin e empata na Champions

O Napoli ficou apenas no empate em 1 a 1 com o Union Belin, nesta quarta-feira (8), pela quarta rodada da fase de grupos da Champions. No estádio Diego Armando Maradona, os italianos não souberam aproveitar as chances criadas, principalmente no primeiro tempo, e tropeça no lanterna do Grupo C. Politano abriu o placar para os donos da casa, enquanto Fofana deixou tudo igual para os alemães na segunda etapa.

Dessa maneira, o Napoli chegou aos sete pontos, na vice-liderança do Grupo C, mas desperdiçou a oportunidade de encostar no líder Real Madrid, que por sua vez tem nove e recebe o Braga nesta quarta-feira. Além disso, os portugueses podem empatar com o Napoli em caso de triunfo no Santiago Bernabéu.

Por outro lado, o Union Berlin fez um bom segundo tempo e por pouco não conquistou sua primeira vitória na história da Champions. Ao mesmo tempo, o ponto somado na Itália foi o primeiro da equipe neste Grupo C. Mas, os alemães seguem na lanterna da chave.

Napoli x Union Berlin

Embalado pela torcida, o Napoli fez um grande primeiro tempo e dominou a partida. Após a pressão dos italianos, Politano aproveitou cruzamento na grande área a abriu o placar de cabeça, aos 38 minutos. Na melhor oportunidade do Union Berlin, o lateral-direito Juranovic acertou a trava já nos acréscimos da primeira etapa.

Na volta do intervalo, o Union Berlin mudou a postura e deixou tudo igual logo aos seis minutos, com boa finalização de Fofana. O empate deixou os alemães empolgados e os visitante conseguiram igualar as ações da partida. O jogo ficou aberto e ambas equipes levaram perigo ao gol adversário. No entanto, o placar de 1 a 1 prevaleceu até o apito final.

