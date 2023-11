Torcedora mirim que viralizou conhece elenco do Fluminense no CT

Na decisão da Copa Libertadores, no último sábado (4), os torcedores do Fluminense foram à loucura com o título inédito no Maracanã. No meio da multidão, a jovem tricolor Luzia Isabelly, de sete anos, se emocionou no momento do gol de John Kennedy. Assim, acompanhada do pai, Diego Paulino, a menina não conseguiu conter as lágrimas e a alegria de ver seu time do coração ser campeão diante de seus olhos.

Esse momento especial foi registrado por Álvaro Sant’Anna, cinegrafista da TV Globo, e postado nas redes sociais. Pouco tempo depois, a imagem viralizou e encantou os tricolores. Diante disso, a torcedora mirim visitou o CT Carlos Castilho, do Fluminense, na manhã da última terça-feira (7) ao lado do pai, que contou como foi o desafio, que terminou em emoção e alegria.

“O plano era acordar cedo, fazer tudo cedo e sair em um horário que desse para chegar cedo. Até então, nós não tínhamos conseguido o ingresso dela, só tinha conseguido o meu ingresso. Aí falei para um amigo: ‘Vou levar ela, vou arriscar’. Nesse sentido, ela perguntou se eu tinha certeza, porque poderia chegar lá e não conseguir. E eu respondi que ia arriscar, prometi a ela que faria e tinha que fazer minha parte como pai e seja o que Deus quiser. Deus nos abençoou e conseguimos entrar. A imagem (que viralizou) externou o sentimento de todos os torcedores que estavam no Estádio, todos que estavam em casa, de estar querendo mais um gol e, quando saiu, a felicidade”, explicou Diego ao site oficial do clube carioca.

Passeio inesquecível

No fim do passeio, a jovem Luzia tirou foto com o treinador Fernando Diniz e o elenco tricolor. Encantada, a menina conseguiu uma foto com o ídolo Fred, autógrafo do lateral-esquerdo Marcelo e do herói do título, John Kennedy.

“O que eu mais gostei no meu dia aqui no CT foi tirar foto com todo mundo, conversar com todo mundo e conhecer todo mundo. Afinal, eu fiquei muito feliz quando o Fred apareceu de surpresa e ainda peguei o autógrafo do Marcelo e do John Kennedy na minha camisa”, vibrou a pequena tricolor.

Sequência da temporada

Depois da Glória Eterna, os comandados de Fernando Diniz terão pela frente sete jogos para finalizar o Campeonato Brasileiro antes da disputa do Mundial de Clubes. O primeiro deles será nesta quarta-feira (8), às 19h (de Brasília) contra um velho conhecido, na reedição da semifinal da Libertadores. Nesse sentido, foi justamente contra o Internacional, no Beira-Rio, que o Fluminense fez uma virada histórica e chegou com moral para a decisão continental.

