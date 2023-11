São Paulo x Bragantino, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

A 33ª rodada do Brasileirão começa nesta quarta-feira (8/11) e um dos jogos imperdíveis é São Paulo x Bragantino, às 20h (de Brasília), EDste jogo tem o mando do São Paulo, mas será na Vila Belmiro. Com 58 pontos, o Braga pode encerrar a rodada na liderança em caso de vitória. Afinal, tem 58 pontos, contra 59 dos líderes Botafogo e Palmeiras. Já o São Paulo com 42 pontos busca o triunfo para acabar com qualquer risco de rebaixamento. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a transmissão a partir das 18h30. Christian Rafael será o narrador.

Os comentários são de Maíra Nunes e as reportagens estão com David Silva. E siga com a Voz após o fim do duelo, com um pós-jogo de primeira, com a qualidade da Voz do Esporte.

