Flamengo x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Tem clássico de parar o Brasil nesta quarta-feira (8/11), Flamengo x Palmeiras. Afinal, são os maiores campeões dos últimos anos no Brasil. E este duelo pela 33ª rodada, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília) vale muito. Afinal, o Verdão tem 59 pontos e se vencer encerra a noite na liderança provisória. Mas o Flamengo, que tem menos um jogo e 53 pontos, volta à briga caso vença. Uma derrota e, adeus definitivo ao título. Para não perder nada desta partida, confira a cobertura-raiz que a Voz do Esporte está preparando. O pré-jogo começa bem antes, às 20h, e o clássico terá a narração de Cesar Tavares, bicampeão do prêmio Aceesp.