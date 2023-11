Em ano de Cavalo Paraguaio, quem acaba campeão é o Flamengo! Entenda

Com a diferença de seis pontos para o líder Botafogo, o Flamengo terá a tarefa de repetir os feitos de 2009 e 2020 para sonhar com o título. Nessas duas edições, a equipe carioca estava bem atrás dos adversários, mas iniciou arrancadas que fizeram com que o troféu fosse rubro-negro. Aliás, a distância para o líder na 33ª rodada em 2009 era a mesma desta temporada.

Em meio aos constantes tropeços do Alvinegro, que ainda é o favorito ao título, mas está em queda livre nesta reta final, o Palmeiras alcançou os mesmos 59 pontos, porém com um jogo a menos. Diante disso, a impiedosa alcunha de possível ‘cavalo paraguaio’ assombra a equipe de General Severiano. Vale lembrar que as últimas duas vezes em que o líder isolado do Brasileirão perdeu força, o Rubro-Negro ficou com a taça: Palmeiras, em 2009, e São Paulo, em 2020.

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), os comandados de Tite têm apenas 1.5% de chance de conquistar o título. Por outro lado, essa edição do Brasileirão dá indícios de que o vencedor só será conhecido nas rodadas finais, e uma nova arrancada pode recolocar o Flamengo na disputa.

Maestro sérvio e o retorno do Imperador

Em 2009, o Palmeiras chegou a ficar 13 pontos na frente do time carioca na 23ª rodada, segundo dados do “Transfermarkt”. Todavia, tudo mudou com as chegadas de dois velhos conhecidos: Dejan Petkovic e Adriano Imperador. No comando, Cuca deu lugar ao ídolo Andrade, que viu a equipe se transformar em campo e perder apenas um jogo nas últimas dezessete rodadas.

Em momentos que ficaram guardados na memória do torcedor, os triunfos sobre São Paulo, Atlético-MG e Palmeiras, que disputavam o título, e gols olímpicos de Petkovic. Na frente, Adriano dividiu a artilharia com 19 gols, ao lado de Diego Tardelli, que estava no Galo na época.

O time da Gávea, então, assumiu a liderança somente na penúltima rodada quando bateu o Corinthians por 2 a 0, no Brinco de Ouro, estádio do Guarani, em Campinas. Com o Maracanã lotado, o grito de campeão aconteceu, mas de forma emocionante. O Grêmio até saiu na frente, mas David Braz e Ronaldo Angelim deram fim ao jejum de dezessete anos sem vencer a competição.

Emoção até o último minuto

Onze anos depois, em 2020, a situação do Flamengo era totalmente diferente dentro e fora de campo. Mais estruturado e com salários em dia, a equipe vinha de uma temporada inesquecível, mas logo viu Jorge Jesus optar pela volta ao futebol português. A diretoria escolheu Domènec Torrent, que não resistiu aos maus resultados e deu lugar a Rogério Ceni.

Depois das eliminações das Copas Libertadores e do Brasil, a tarefa era encurtar a distância para o pelotão de frente. A diferença para o líder (duas vezes o Internacional e uma o São Paulo) chegou a ser de 7 pontos em três rodadas diferentes (5ª, 6ª e 21ª), mas o Rubro-Negro deu a volta por cima. A diferença na 33ª rodada era menor do que a atual, quatro para os gaúchos.

Na penúltima rodada, derrotou o Colorado por 2 a 1, de virada, e colocou uma mão na taça. Em uma quinta-feira, a equipe carioca quase se complicou e deixou o título escapar. No Morumbi, derrota para o São Paulo, e a chance do Inter quebrar um incômodo jejum de não vencer a competição desde 1979. No fim, porém, o gol de Edenilson foi anulado, para delírio da torcida do Flamengo em todo Brasil.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook