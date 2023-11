Fluminense reencontra o Inter no palco de classificação heroica na Libertadores

Quatro dias depois do título inédito da Libertadores, o Fluminense volta suas atenções ao Brasileirão. Neste sentido, os comandados de Fernando Diniz medem forças com o Internacional, nesta quarta-feira (8), às 19h, em um palco que lhe traz boas recordações. Foi justamente no Beira-Rio, que o Tricolor avançou à final da competição continental depois de uma virada heroica sobre o Colorado.

Após o empate por 2 a 2, no Maracanã, o time carioca tinha a tarefa de vencer o adversário mesmo fora de casa. No dia 4 de outubro, o Colorado saiu na frente com Mercado e dominou boa parte do jogo. Por outro lado, a dupla Germán Cano e John Kennedy transformou a partida em poucos minutos e virou para o Tricolor. Antes disso, Enner Valencia desperdiçou três grandes chances, que fizeram a equipe verde, branca e grená se reencontrar no duelo.

Reencontro com o Colorado

O reencontro com o Colorado, no mesmo estádio que ficará para sempre marcado no coração do torcedor, será às 19h (de Brasília), válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. No momento, a equipe carioca soma 45 pontos e ocupa a oitava colocação, com um jogo a menos que a maioria dos adversários. Por fim, com o título continental, o Fluminense garantiu a vaga na próxima edição, na final da Recopa Sul-Americana, contra a LDU, do Equador, e em duas edições do Mundial de Clubes: 2023 e 2025.

“É sempre difícil jogar lá. Vamos relembrar também um passo dessa trajetória. Ficamos muito contentes de voltar a um lugar em que fomos muito felizes que é o Beira-Rio”, disse Nino à FluTV.

