Fluminense está escalado para confronto com o Inter pelo Brasileirão. Confira!

Depois do título inédito da Libertadores, o Fluminense volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Nesse sentido, a equipe carioca volta a campo nesta quarta-feira (8), às 19h, para medir forças com o Internacional no Beira-Rio. Esse será o reencontro dos comandados de Fernando Diniz com o palco da virada heroica na semifinal da competição continental.

Para o duelo, Fernando Diniz não poderá contar com Germán Cano, Felipe Melo e Marcelo, que não embarcaram para Porto Alegre. Por outro lado, o próprio treinador estará à beira do campo depois de cumprir suspensão na última rodada. Dessa forma, Diogo Barbosa, John Kennedy, Guga, Marlon e Leo Fernández serão titulares para encarar o Colorado.

No momento, a equipe carioca soma 45 pontos e ocupa a oitava colocação, com um jogo a menos que a maioria dos adversários. Por fim, com o título continental, o Fluminense garantiu a vaga na próxima edição da Libertadores, na final da Recopa Sul-Americana, contra a LDU, do Equador, e em duas edições do Mundial de Clubes: 2023 e 2025.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.