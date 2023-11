Arsenal vence Sevilla e encaminha vaga para as oitavas da Champions

O Arsenal está com a classificação encaminhada para as oitavas de final da Champions. Com grandes atuações de Gabriel Martinelli e Saka, os Gunners venceram o Sevilla por 2 a 0, nesta quarta-feira (8), e seguem no caminho para o mata-mata do principal torneio de clubes do futebol europeu. Trossard abriu o placar para os donos casa, enquanto Saka completou a vitória após boa jogada de Martinelli.

Dessa maneira, o Arsenal chegou aos nove pontos e segue na liderança isolada do Grupo B. Apesar da vitória, os Gunners mantiveram quatro pontos de vantagem para o vice-líder PSV, que por sua vez derrotou o Lens por 1 a 0 no outro duelo do grupo. Ao mesmo tempo, apenas um tropeço dos holandeses teria garantido a classificação antecipada para o clube londrino, que deve acontecer na próxima rodada.

O PSV, inclusive, empatou em número de pontos com o Lens, mas o confronto direto, que é critério de desempate, deixou o PSV na segunda posição.

Por outro lado, o Sevilla segue na lanterna do Grupo B, com apenas dois pontos. O clube espanhol é o único que ainda não venceu na chave, mas ainda sonho com a classificação. No entanto, o clube está praticamente eliminado da Champions. São três pontos a menos que o Lens, terceiro colocado, com apenas mais duas rodadas em disputa. Os próximos compromissos do clube da Andaluzia serão contra o PSV, na Espanha, e Lens, na França.

Arsenal x Sevilla

O Arsenal conseguiu dominar o jogo desde o início e com uma defesa sólida, não sofreu pressão dos espanhóis. Dessa maneira, os donos da casa conseguiram pressionar no ataque e, aos 28 minutos, Trossard aproveitou bom cruzamento de Saka para finalizou de dentro da área para abrir o placar.

Na segunda etapa, o Arsenal manteve o controle e esteve ainda mais perto do segundo gol. Gabriel Martinelli teve uma grande atuação e foi um belo escape pelo lado esquerdo. Assim, o brasileiro construiu uma boa jogada que terminou em finalização de Saka dentro da área para estufar a rede do Sevilla e encaminhar a vitória aos 18 minutos.

