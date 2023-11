Kaiki se recupera de lesão e fica à disposição no Cruzeiro

Com a semana livre para treinos, o Cruzeiro foca no jogo do próximo fim de semana, contra o Coritiba, pelo Brasileirão. E o técnico Zé Ricardo ganhou um reforço caseiro para a partida. O lateral-esquerdo Kaiki está recuperado de lesão muscular e deverá estar disponível para o confronto com o Coxa.

Kaiki desfalcou a Raposa nos últimos três jogos, contra Bahia, São Paulo e Internacional, por conta de uma contusão na coxa direita. Nesta quarta-feira, porém, ele voltou a treinar com o grupo. Para sábado, ele disputa vaga na ala com Marlon ou então mais avançado, em função que desempenhou na derrota para o Flamengo.

O último jogo de Kaiki foi no clássico contra o Atlético-MG, quando foi titular na ausência de Marlon, suspenso na ocasião. Durante a partida, contudo, o camisa 14 foi substituído com dores, que o fizeram ficar de fora das últimas partidas.

Quem também volta é o atacante Rafael Elias, que cumpriu suspensão na última rodada. Por outro lado, Ramiro e Rafael Bilu, com problemas físicos, seguem entregues ao departamento médico.

O Cruzeiro volta a treinar nesta quinta-feira, ainda em Belo Horizonte, e na sexta-feira, já em Curitiba. O técnico Zé Ricardo vai ter essas duas atividades para definir a equipe. Cruzeiro e Coritiba se enfrentam no sábado, às 16h (de Brasília), no Couto Pereira.

