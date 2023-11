Kane garante vitória e classificação do Bayern na Champions

Em casa, na Allianz Arena, em Munique, o Bayern recebeu o Galatasaray, nesta quarta-feira (8/11) pela quarta rodada do Grupo A da Champions. Entrou como favorito, dominou a partida, perdeu chances e foi fazer gols somente na reta final: 2 a 1. Ambos de Harry Kane. Para o Galatasaray marcou Bakambu. Com mais este sucesso, os Bávaros somaram a sua quarta vitória em quatro jogos, com 12 pontos. Assim, o time alemão já está classificado para as oitavas de final.

O Galatasaray, por sua vez, parou nos quatro pontos, mas manteve o segundo lugar. Também com quatro pontos aparece o Copenhague, que venceu o Manchester United por 4 a 3. O time inglês, com três pontos, é o lanterna.

Veja aqui a tabela de classificação da Champions

Bayern tenta, mas a bola não entra

O time bávaro vinha de vitória sobre o rival na rodada passada, 3 a 1. Com o apoio da torcida e enfrentando em casa um adversário inferior, o Bayern partiu para o ataque e mandou no primeiro tempo: 12 finalizações a três e 61% de posse. Mas gol que é bom, nada. E não foi por falta de grande chance, pois Kane e Sané, duas vezes, estiveram na cara do gol. Em duas delas, o goleiro uruguaio Muslera salvou. O Galatasaray era perigoso no contra-ataque e quase foi para o intervalo em vantagem quando Icardi entrou livre e chutou para bela defesa de Neuer.

Gols na etapa final

No segundo tempo, o Bayern seguiu buscando o gol e quase marcou quando Kane acertou a trave após uma ótima jogada de Coman. Mas também levou susto. Aos 17, Icardi achou Torreira a e o uruguaio fez o gol para os turcos. Porém, o VAR anulou: impedimento por milímetros. O jogo estava complicado, mas o Bayern chegou ao 1 a 0 aos 35. Kimmich cobrou falta e Kane, de cabeça, marcou. O VAR ficou dois minutos para confirmá-lo. Pouco depois, aos 40, Kane ampliou. O inglês recuperou a bola, passou para Thomas Müller e foi completar na frente para pazer 2 a 0. Foi seu 25º tento erm Champions. Nos acréscimos, Thomas Müller errou o passe e Sergio Oliveira ficou com a bola e tocou para Bakambu descontar para o Galatasaray, colocando um pouco de fogo na reta final.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook