Goiás x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

Goiás e Santos fazem duelo direto contra o rebaixamento nesta quinta-feira (09), às 19h, no estádio da Serrinha, pela 33° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida ganhou tons dramáticos pela situação das equipes na competição. O Esmeraldino é o 18° colocado, com 35 pontos e pode deixar a zona vermelha em caso de vitória. Por outro lado, o Peixe está na 14° posição, com 28 pontos, mas apenas um do Cruzeiro, primeiro time que abre as equipes que caem para a série B.

Onde assistir?

A partida terá transmissão do Premiere

Como chega o Goiás?

O treinador esmeraldino deve promover o retorno de Palácios, que cumpriu suspensão na última rodada. Assim, Vínicius deve voltar para o banco de reservas. Além disso, nomes como o lateral-esquerdo Sander e o atacante Anderson Oliveira, que se recuperaram recentemente de lesão, podem ser as novidades na lista de relacionados.