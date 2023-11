Corinthians x Atlético-MG: onde assistir, escalações e arbitragem

O Corinthians encara o Atlético-MG nesta quinta-feira (09), às 19h, na Neo Química Arena, pela 33° rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão é o 13° colocado, com 40 pontos, mas ainda muito próximo da zona de rebaixamento. Afinal, o Alvinegro está a apenas três pontos do Cruzeiro, primeiro time na zona de descenso. Por outro lado, o Galo vem de uma grande arrancada na competição e está na quinta posição, com 53 pontos. Se antes o objetivo da equipe era se classificar para a Libertadores, o título nacional começou a ser um sonho possível, já que está a seis do líder Botafogo.

Onde assistir?

A partida terá transmissão do Premiere

Como chega o Corinthians?

O técnico Mano Menezes deve ter um grande reforço para a partida. Afinal, o meia Renato Augusto, que deixou o duelo contra o RB Bragantino com o ombro imobilizado, treinou normalmente e deve ir para o jogo. Contudo, a única dúvida é se ele começará o duelo no time titular ou no banco de reservas. Contudo, o lateral-direito Fagner será o grande desfalque, já que terá que cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Assim, Bruno Mendéz deve voltar a atuar no setor.

Como chega o Atlétic0-MG?

Por outro lado, o Galo terá dois desfalques. Rubens, que deixou a partida passada, contra o América-MG, após um choque de cabeça, passou por exames, que não detectaram nenhuma lesão e deve ser relacionado. Além disso, Hulk expulso no fim do jogo contra o Coelho, terá que cumprir suspensão. Assim, Felipão estuda Alan Kardec ou Pavón para a vaga do atacante. O departamento de saúde do clube segue com Vargas, Battaglia e Bruno Fuchs. Não há previsão de retorno para o trio. Mariano, fora do jogo passado por causa de dores na panturrilha direita, pode voltar a ser relacionado.

CORINTHIANS X ATLÉTICO-MG

33ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 9/11/2023, às 19h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Corinthians: Cássio; Bruno Mendéz, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Fausto Vera e Maycon; Romero, Renato Augusto e Giuliano; Yuri Alberto. Técnico: Mano Menezes.

Atlético-MG: Everson; Saravia, Jemerson, Maurício Lemos, Guilherme Arana; Alan Franco, Otávio, Rubens (Igor Gomes) e Zaracho; Paulinho e Alan Kardec (Pavón). Técnico: Felipão.

Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa-SC)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa-RJ) e Rafael da Silva Alves (Fifa-RS)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

