Champions: Lautaro entra e leva Inter Milão à vitória e classificação às 8ªs

A Inter de Milão suou, mas conseguiu a vitória fora de casa, na Áustria, contra o Red Bul Salzburg, por 1 a 0, gol de Lautaro Martínez aos 40 da etapa final, de pênalti. O jogo foi pela quarta rodada do Grupo D da Champions e garantiu a classificação interista às oitavas. Embora tivesse ligeiro domínio, o time italiano teve um rival aguerrido pela frente, que ostentou a mesma posse (50%) e quase o mesmo número de finalizações: a Internazionale teve 17, o Red Bull, 14.

Lautaro começou no banco, poupado, e virou o cara do jogo. Afinal, apesar de ter criado chances, a Inter estava com finalização ineficaz, quase todas fora do alvo. Após a entrada do argentino, ele ajustou o time, mandou uma na trave e marcou de pênalti para definir o triunfo que fez a Inter empatar com a Real Sociedad nos dez pontos. Ambos já estão classificados às oitavas com duas rodadas de antecedência. O Red Bull Salzburg tem três e vai lutar por uma vaga à Liga Europa com o Benfica (zero). Aliás, no outro jogo do Grupo, a Sociedad fez 3 a 1 no Benfica, em casa, na Espanha.

Nos primeiros minutos, a Inter de Milão tratou de cadenciar o jogo, tentando segurar a vivacidade dos donos da casa. Mas foi bastante incisiva no ataque, através de chuveirinhos. Mas chance, apenas uma, com Frattesi chutando por cima. Após o intervalo, os estudos seguiram no meio de campo, mas era notável a vontade das equipes quando tinham espaços para o arremate. Mas foram muitos chutes sem direção.

Lautaro decide para a Inter de Milão

Sentindo que faltava um pouco mais de eficácia na frente para a Inter encaixar o jogo e vencer, o treinador Inzaghi colocou Lautaro na vaga de Alexi Sánchez aos 23. Foi corretíssimo. Lautaro passou a ser a referência. Na primeira chance que teve, mandou na trave. Aos 40, ele decidiu. Um pênalti (mão na bola de Bidstrup apos chute de Barella) deu a chance para o argentino cobrar e definir o 1 a 0 que já coloca o time nas oitavas de final da Champions. Agora, é disputar o primeiro lugar do Grupo D.

