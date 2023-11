Fluminense informa detalhes do desfile com os campeões da Libertadores no Rio

Após o título inédito da Libertadores, o Fluminense divulgou detalhes da festa da torcida com os atletas pelo título da Copa Libertadores. Nesse sentido, no próximo domingo (12), a concentração para os tricolores será na Praça XV, Centro do Rio de Janeiro, a partir das 7h (de Brasília). Além disso, o desfile dos jogadores terá início às 9h e irá até 12h.

Dessa forma, a festa contará com o trio elétrico com a presença dos jogadores e da taça tão sonhada. O veículo partirá da Rua Primeiro de Março, na esquina com a Rua Buenos Aires, e seguirá pela Avenida Presidente Antônio Carlos até a esquina com a Rua Araújo Porto Alegre.

Além disso, o clube carioca informou que não serão permitidas bandeiras com hastes de madeira (as que normalmente ficam nas arquibancadas). Assim, só serão permitidas as bandeiras com haste de plástico, no mesmo estilo das que estiveram presentes na final no Maracanã.

Por fim, o Fluminense pediu aos torcedores que forem à festa deem preferência ao transporte público. De acordo com o clube, quem for de metrô terá de saltar na estação Carioca. Durante a festa, apenas vendedores ambulantes credenciados terão acesso ao local, que terá bloqueio e revistas.

Confira detalhes da festa

– A festa contará com show, bateria das torcidas, presença da Taça da Libertadores e convidados especiais;

– Bandeiras com haste de plástico, como as usadas pela torcida no Maracanã na final de sábado, são permitidas. Leve a sua;

– Bandeiras com mastros de madeira não serão permitidas;

– Os torcedores deverão se concentrar a partir das 7h na Praça XV;

– Haverá bloqueios nas ruas do entorno e revista para acesso ao local;

– O desfile do trio elétrico que levará os jogadores partirá da Rua Primeiro de Março, na esquina da Rua Buenos Aires, e seguirá pela Avenida Presidente Antônio Carlos até a esquina da Rua Araújo Porto Alegre. A festa terá início às 9h e se encerra às 12h;

– A recomendação é de que os torcedores optem por chegar ao local utilizando transporte púbico. Quem for de metrô deverá desembarcar na estação Carioca;

– Apenas vendedores ambulantes credenciados terão acesso ao local;

– Não serão permitidos os seguintes objetos: bandeiras com mastro de madeira ou bambu, garrafas e utensílios de vidro, artefatos explosivos (como bombas e fogos de artifício), cordas, aparelhos de som, material inflamável, botijão de gás, bicicletas e patinetes, cadeiras e bancos, guarda sol e isopor (exceto dos ambulantes credenciados), carrinho de gelo e objetos cortantes e/ou perfurantes.