Botafogo x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Em má fase, o Botafogo recebe o Grêmio nesta quinta-feira (9), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o Estádio Nilton Santos fechado para shows da banda RBD, o confronto entre alvinegros e tricolores será em São Januário, a casa do Vasco, às 20h. Sem vencer há quatro rodadas, com três derrotas consecutivas, o Glorioso, líder da competição, tem 59 pontos (com um jogo a menos). Por outro lado, o Imortal, com quatro vitórias seguidas, tem 56 pontos.

Aliás, vale destacar que o time carioca pode perder a liderança nesta rodada. Afinal, o Palmeiras, com a mesma pontuação do Botafogo, encara o Flamengo nesta quarta-feira.

A partida desta quinta-feira, aliás, será com grande público, afinal, os botafoguenses compraram todos os ingressos à disposição. Assim, a expectativa é que cerca de 20 mil torcedores estejam em São Januário. Essa é a 11ª vez seguida que os alvinegros esgotam os bilhetes em jogos do seu time como mandante.

Confronto do primeiro turno

Em Porto Alegre, o Botafogo venceu o Grêmio por 2 a 0 no primeiro turno. Os gols da vitória foram marcados por Eduardo e Carlos Alberto, ambos no segundo tempo.

Onde assistir

O SporTV e o Premiere transmitem a partida desta quinta-feira.

Como está o Botafogo

Pressionado no cargo, o técnico Lucio Flavio terá um desfalque importante contra o Grêmio. O atacante Tiquinho Soares recebeu o terceiro cartão amarelo na última rodada e não fica à disposição. Assim, Diego Costa deve ser o titular.

Em contrapartida, o Glorioso contará com três retornos. Os zagueiros Adryelson e Cuesta, que cumpriram suspensão contra o Vasco, retornam e formarão a dupla de zaga titular. O mesmo acontece com Marlon Freitas, que deve iniciar a partida em São Januário.

Como está o Grêmio

O técnico Renato Gaúcho faz mistério acerca da escalação do Grêmio para a partida. Afinal, o Tricolor Gaúcho entrou em campo na última partida com três zagueiros, mas existe a expectativa da saída de um homem defensivo para preencher o meio-campo.

O Imortal tem desfalques para o duelo no Rio de Janeiro: Geromel, Pepê, Felipe Scheibig, Mila e Rodrigo Ely.

BOTAFOGO X GRÊMIO

33ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 09/11/2023, às 20h (de Brasília)

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

BOTAFOGO: Lucas Perri; Di Placido, Adryelson, Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Marlon Freitas e Edurado; Júnior Santos, Diego Costa e Victor Sá. Técnico: Lucio Flavio

GRÊMIO: Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Uvini (Besozzi), Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Carballo e Cristaldo; João Pedro Galvão e Suárez. Técnico: Renato Gaúcho

Árbitro: Ramon Abatti Abel (FIFA-SC)

Assistentes: Bruno Boschilia (FIFA-PR) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Rodrigo D´Alonso Ferreira (SC)

