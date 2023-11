Após cirurgia, Rodrigo Nestor fará sua recuperação no São Paulo

O meio-campista Rodrigo Nestor realizou, nesta quarta-feira (8), uma cirurgia para correção do menisco e do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Ele sofreu a lesão durante um treino do São Paulo, realizado nesta segunda-feira. Assim, ele só volta a campo em 2024, mas a recuperação do jogador acontecerá no próprio Tricolor.

Após a cirurgia desta quarta, Rodrigo Nestor deverá ficar internado por mais alguns dias até receber alta. Posteriormente, ele começará os seus trabalhos de fisioterapia no Reffis do São Paulo. O setor de recuperação de jogadores lesionados é uma das referências nacionais na área. Dessa forma, a recuperação do meio-campista deve durar algo em torno de cinco meses. A tendência é de que ele volte aos treinos com bola em fevereiro de 2024.

Mesmo que perca a Supercopa do Brasil, para qual São Paulo se classificou, o meio-campista viveu uma grande temporada pelo Tricolor Paulista. Foram 54 jogos disputados pelo clube do Morumbi, com dois gols: um deles, aliás, valeu o título da Copa do Brasil. Com a camisa do São Paulo, Nestor, de 23 anos, tem 181 partidas e 11 gols anotados.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.