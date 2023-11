Saiu a escalação do Flamengo para o jogo com o Palmeiras!

O Flamengo joga todas as suas fichas na luta pelo título do Brasileirão de 2023 nesta quarta-feira (8/11), contra o Palmeiras. Com 53 pontos e menos um jogo, tem de vencer o Verdão (59 pontos) no Maracanã. Assim, ainda manterá a sua pequena chance de conquistar o título pela nona vez. E para encarar aquele que vem sendo o arquirrival dos últimos anos, Tite confirmou o time com Gerson, que volta após cumprir suspensão. E o trio de ataque é o mesmo da vitória sobre o Fortaleza: Luiz Araújo, Pedro e Cebolinha. Veja abaixo a formação.

O jogo do Fla com o Palmeiras começa às 21h30 e você pode acompanhar, ao vivo, em tempo real, com a Voz do Esporte. É só clicar aqui. A narração é do premiado Cesar Tavares, bicampeçao do prêmio Aceesp (Associação dos Cronistas esportivos de São Paulo.

