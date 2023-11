Coritiba vence e confirma rebaixamento do América para Série B

O América-MG está matematicamente rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro. O Coelho perdeu para o Coritiba por 3 a 0, na noite desta quarta-feira (8), e caiu para a Segunda Divisão com cinco rodadas de antecedência. Bruno Gomes e Marcelino Moreno balançaram a rede no primeiro tempo, enquanto Robson, na segunda etapa, completou o placar no Independência, em Belo Horizonte, pela 33ª rodada do Brasileirão.

O duelo colocou frente a frente o lanterna e o penúltimo colocado do Brasileirão. Assim, o Coritiba, afundou o América na última posição e sacramentou o rebaixamento do Coelho para a Série B. Com 11 jogos sem vitória, o América-MG segue com apenas 21 pontos.

Por outro lado, o Coritiba respirou, mas também está praticamente rebaixado. O clube chegou aos 26 pontos e agora está com 11 a menos que o Vasco, primeiro time fora da zona de rebaixamento, que ainda vai entrar em campo nesta rodada. Ao mesmo tempo, o clube paranaense encerrou uma sequência de duas derrotas. Porém, o Coxa precisa de cinco vitórias e tropeços de adversários diretos para ter uma chance, remota, de permanecer na elite.

Veja a classificação do Campeonato Brasileiro

Devido à situação das equipes, o estádio Independência estava praticamente vazio na noite desta quarta-feira. Durante a partida, era possível ouvir o toque da bola e a maioria dos gritos que vinham do campo, quase em ritmo de treino.

O jogo

O Coritiba foi eficiente em Belo Horizonte e encaminhou a vitória ainda no primeiro tempo. Os visitantes conseguiram impedir que o América-MG chegasse ao ataque, e o Coelho teve apenas um lance de perigo, em finalização a queima-roupa de Marlon, defendia pelo goleiro Gabriel Vasconcelos. Dessa maneira, o clube paranaense abriu o placar aos 21 minutos, quando Bruno Gomes aproveitou cruzamento de Robson e, de cabeça, inaugurou o marcador. Em um lance semelhante, Natanael avançou pelo lado direito e encontrou Slimani na entrada da área. O camisa 9 passou a bola para Moreno, que chutou forte para ampliar a vantagem aos 34 minutos.

No segundo tempo, o América fez diversas alterações na equipe e conseguiu ter mais presença no campo de ataque. O Coelho tentou diminuir a vantagem, mas novamente o Coritiba foi fatal. Aos 23 minutos, Natanel fez boa jogada na área e passou para Robson. No primeiro chute, o atacante foi bloqueado, mas no segundo lance, ele não desistiu e finalizou rasteiro para superar o goleiro e sacramentar a vitória por 3 a 0.

AMÉRICA-MG 0X3 CORITIBA

33ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 8/11/2023, às 19h (de Brasília)

Local: Arena Independência, Belo Horizonte (MG)

América-MG: Jori; Mateus Henrique (Daniel Borges, no intervalo), Ricardo Silva, Danilo Avelar e Marlon (Wellington Paulista, aos 25′ do 2t); Breno (Adyson, no intervalo), Juninho, Martinez e Benítez (Everaldo, no intervalo); Mastriani e Felipe Azevedo (Marcinho, aos 25′ do 2t). Técnico: Fabian Bustos.

Coritiba: Gabriel; Natanael, Henrique, Thalisson e Victor Luis (Jamerson, aos 21′ do 2t); Sebástian Gomez (Matheus Bianqui, aos 28′ do 2t), Andrey (Fransérgio, aos 36′ do 2t) e Bruno Gomes; Marcelino Moreno (Garcez, aos 36′ do 2t), Robson e Islam Slimani (Diogo Oliveira, aos 21′ do 2t). Técnico: Thiago Kosloski.

Gols: Bruno Gomes, aos 21′ do 1t (0-1); Marcelino Moreno, aos 34′ do 1t (0-2); Robson, aos 23′ do 2t (0-3)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Auxiliares: Renan Aguiar da Costa (CE) e Antônio Adriano de Oliveira (MA)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Cartões amarelos: Sebastián Gómez (CFC)

