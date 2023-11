Esta é a escalação do Palmeiras para o clássico com o Flamengo

Abel Ferreira divulgou a escalação do Palmeiras para o duelo com o Flamengo, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Este clássico promete ser quente, pois vale muito para ambos os times. O Palmeiras., com 59 pontos, assume a liderança isolada se vencer. O Mengo, com 53 pontos e menos um jogo, dá a sua cartada final na briga pelo título. E o treinador aposta no esquema com três zagueiros, alas abertos e Endrick e Breno Lopes na frente. Confira a escalação abaixo.

A formação: Weverton; Luan, Gustavo Gómez e Murilo; Mayke, Zé Rafael, Richard Ríos, Rafael Veiga e Piquerez; Endrick e Breno Lopes.

O jogo do Fla com o Palmeiras começa às 21h30 e você pode acompanhar, ao vivo, em tempo real, com a Voz do Esporte. É só clicar aqui. A narração é do premiado Cesar Tavares, bicampeçao do prêmio Aceesp (Associação dos Cronistas esportivos de São Paulo).

