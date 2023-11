Em jogo morno, Inter e Fluminense empatam sem gols no Beira-Rio

Internacional e Fluminense se enfrentaram na noite desta quarta-feira (8/11), no Beira-Rio, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi o primeiro jogo dos cariocas após a conquista inédita da Libertadores. No fim, deu empate sem gols em jogo morno disputado em Porto Alegre.

Com o resultado, o Colorado chega a 42 pontos e segue na 11ª colocação. O Tricolor carioca, por sua vez, continua em oitavo na tabela, agora com 45 pontos.

Primeiro tempo

O Internacional desejou vencer mais do que o Fluminense, pouco competitivo na primeira etapa. Assim, os anfitriões se organizaram no campo ofensivo, giraram a bola em busca de espaços e levaram perigo a Fábio, que fez duas boas defesas. Enner Valencia exagerou nas vezes em que ficou impedido, embora Mauricio e Alan Patrick tenham conseguido boas combinações. Faltou, porém, pontaria aos gaúchos. A melhor oportunidade do Tricolor veio dos pés de Leo Fernández, que obrigou Rochet a fazer ótima defesa.

Segundo tempo

A intensidade não foi a mesma na volta do intervalo, embora, logo de cara, Mauricio tenha desperdiçado uma chance incrível dentro da área. O Fluminense melhorou com as entradas de Martinelli, Keno e Ganso, porém o Colorado, como um todo, foi melhor. Os times não estiveram em grande noite no aspecto técnico, mas, ainda assim, criaram algumas jogadas. Os homens de ataque, porém, não superaram os goleiros e o placar seguiu zerado até o apito final.

INTERNACIONAL 0x0 FLUMINENSE

33ª Rodada do Brasileirão Série A

Data: 8/11/2023, às 19h (de Brasília)

Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Público: 18.669 presentes

Renda: –

INTERNACIONAL: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Dalbert (Nicolás Hernández, 30’/2ºT); Johnny, Aránguiz (Bruno Henrique, intervalo), Maurício e Wanderson (Matheus Dias, 30’/2ºT; depois, Carlos De Pena, 40’/2ºT); Alan Patrick e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Nino (Martinelli, intervalo), Marlon e Diogo Barbosa; André, Alexsander (Keno, intervalo) e Lima; Leo Fernández (Ganso, 11’/2ºT), Árias e John Kennedy (Yony González, 36’/2ºT). Técnico: Fernando Diniz.

Gol: –

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Cartões Amarelos: Mercado, Bruno Henrique (INT); Alexsander, Guga, Diniz/tec (FLU)

Cartão Vermelho: –

