André cita dificuldade após ‘ressaca do título’ em empate do Fluminense

O volante André analisou o empate do Fluminense com o Internacional, nesta quarta-feira, pelo Brasileirão, e admitiu que a equipe esteve abaixo do ideal. Quatro dias após o título da Libertadores, o camisa 7 citou a dificuldade de manter o nível, mas afirmou que Fernando Diniz cobrou o melhor dos atletas.

“Sabemos da dificuldade que é jogar uma partida logo após uma grande conquista, mas o professor Diniz cobrou muito que a gente entrasse nesse jogo 100% focado e tentando buscar a vitória nessa partida, e acho que não foi diferente. É muito difícil jogar aqui no Beira-Rio, a equipe do Internacional é bastante qualificado”, disse André ao “SporTV”.

Diniz poupou alguns titulares e não entrou com o mesmo time que venceu o Boca Juniors (ARG). Segundo André, o time tentou criar, mas o empate foi justo.

“Viemos com um time bastante mesclado em relação à final, até terminamos com a maioria dos titulares. Tentamos criar, mas sabemos que é difícil jogar aqui. Creio que o 0 a 0 ficou de bom tamanho também”, finalizou.

O Fluminense volta a campo no sábado, novamente pelo Brasileirão, em clássico com o Flamengo. O jogo acontece no Maracanã, às 18h30 (de Brasília).

