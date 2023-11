Johnny diz que Inter criou para vencer, mas lamenta empate: ‘A bola não entrou’

O volante Johnny lamentou o empate do Inter contra o Fluminense, nesta quinta-feira, e disse que a equipe criou oportunidades para vencer. Segundo o jogador estadunidense, o time colorado vai seguir lutando até o fim do campeonato para honrar o torcedor.

“Acredito que a gente vem desempenhando um bom futebol, mas infelizmente a bola não tem entrado. A gente conseguiu buscar duas vitórias fora de casa, que são são jogos difíceis também. A gente sabia da dificuldade desse jogo em casa e a gente criou oportunidade para matar o jogo, mas infelizmente não conseguimos. Nós seguimos com a cabeça em pé e a gente vai se dedicar até o final para orgulhar essa torcida”, disse Johnny ao “SporTV”.

Aos 22 anos, Johnny vive seus últimos dias como jogador do Internacional. O volante está acertado com o Real Betis (ESP) e vai defender o clube da Andaluzia a partir do início de 2024.

O Internacional volta a campo no próximo sábado, quando enfrenta o Palmeiras, fora de casa. O jogo será disputado na Arena Barueri, uma vez que o Allianz Parque está cedido para shows. A bola rola às 21h (de Brasília).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.