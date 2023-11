Gol de pênalti no fim dá vitória ao São Paulo sobre o Bragantino

São Paulo e Bragantino fizeram um jogo muito equilibrado na noite desta quarta-feira (8/11), na Vila Belmiro, em Santos, pela 32ª rodada do Brasileirão. Mas quem levou a melhor foi o Tricolor. Um gol de pênalti, de Erison, aos 47 da etapa final, definiu a partida: Tricolor 1 a 0. O resultado leva o São Paulo aos 45 pontos. Assim, livre do risco de rebaixamento. Já o Bragantino, que poderia dormir na liderança, para nos 58 pontos, em terceiro lugar.

O São Paulo era o mandante, mas o jogo rolou na casa do Santos. Afinal, o Morumbi está sendo preparado para um show.

Veja aqui a tabela de classificação do Brasileirão

São Paulo teve a melhor chanco no primeiro tempo

O Bragantino começou melhor, aproveitando que o São Paulo estava com buracos na sua marcação. Dessa maneira, quase marcou no primeiro ataque. Mosquera fez ótima jogada, passando como bem entendeu pelos rivais e tocou para Helinho chutar e Rafael fazer grande defesa. O Tricolor seguiu mal até por volta dos dez minutos. Porém, com um ajuste no posicionamento, Alisson passou a atuar bem recuado para fechar os espaços de Lucas Evangelista. Assim, o Tricolor equilibrou o jogo. E passou a criar as melhores oportunidades. Foram quatro lances de perigo, dois deles com Luciano. E um incrível: num erro na hora de rechaçar, Michel Araújo, quase na linha, titubeou e o goleiro Cleiton conseguiu esticar o pé e dividir, salvando o gol. Assim, 0 a 0 nos 45 minutos iniciais.

Segundo tempo equilibrado

O Bragantino voltou com duas alterações que deixaram o time mais funcional no ataque (Borbas e Vitinho). Na prática, passou a atuar com quatro atacantes. Pressionando muito, rondou a área do São Paulo, sempre perigoso. O São Paulo, por sua vez, forçou muito o jogo pela esquerda, com Caio Paulista, David e Erison, que entraram no segundo tempo. E quando o jogo parecia que terminaria 0 a 0, Caio Paulista invadiu pela esquerda e sofreu pênalti. Após três minutos e o árbitro chamado pelo VAR, a penalidade foi marcada. Aos 47, Erison bateu e fez o gol da vitória.

SÃO PAULO 1X0 RED BULL BRAGANTINO

33ª rodada do Brasileirão Série A

Data: 8/11/2023

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Wellington (Caio Paulista, Intervalo); Pablo Maia, Alisson,Wellington Rato (David, 22’/2ºT); Michel Araújo (Gabriel Neves, 26’/2ºT), Luciano (Nathan Mendez, 33’/2ºT) e Juan (Erison, 26’/2ºT). Técnico: Dorival Júnior

BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Léo Realpe, Léo Ortiz e Juninho Capixaba (Luan Cândido, 25’/2ºT) ; Matheus Fernandes (Thiago Borbas, Intervalo), Jadsom, Lucas Evangelista e Helinho (Tallison, 25’/2ºT); Mosquera (Vitinho, Intervalo) e Eduardo Sasha (Matheus Gonçalves, 32’/2ºT). Técnico: Pedro Caixinha.

Gols: Erison, de pênalti, aos 47’/do 2ºT (1-0)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Sousa (Fifa-SP)

Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa-SP)

Cartões amarelos: Juan, Gabriel Neves (SAO); Helinho. Lucas Evangelista (BRA)

