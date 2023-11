Diniz afirma que Fluminense tem que levar o Brasileirão a sério até o fim

Campeão da Libertadores no último sábado, o elenco do Fluminense ouviu o treinador chamar atenção. Nesta quarta-feira, após empate com o Internacional, Fernando Diniz pediu que o clube leve o Brasileirão a sério até o fim, independente da classificação na tabela.

“A gente tem que ter compromisso com o futebol, tanto nos treinamentos e nos jogos. Quando o jogador era criança queria chegar ao Beira-Rio e jogar contra o Inter. Aí ele chegar aqui e não tiver vontade para jogar, acho que a criança que eles foram ficaria espantada e ia sentir uma certa tristeza. A gente tem o privilégio de ser jogador. Não é fácil, pela descarga de energia que teve. Mas temos o privilégio de jogar no Fluminense, disputar o Campeonato Brasileiro e tem um grande adversário como o Inter. Temos que levar esse campeonato extremamente a sério. Tem muita coisa valendo. Não só pelo Fluminense, mas pelos princípios éticos. Tem muita gente disputando para não cair, por Libertadores, Sul-Americana e título. Nós temos que nos entregar de corpo e alma sempre que pudermos”, disse Diniz em coletiva.

O comandante tricolor explicou as mudanças que fez para o início da partida, com alguns reservas começando o jogo. Segundo Diniz, a explicação foi o desgaste de algumas peças.

Na verdade, o Marcelo a gente resolveu, estava muito desgastado, e o Cano também, e o Felipe Melo também sentiu um pouco a perna, nada grave, mas a gente resolveu deixar os três no Rio de Janeiro. O Nino também estava um pouco desgastado, ele tinha ficado quase vinte e poucos dias sem jogar, teve um desgaste muito grande na final”, frisou.

