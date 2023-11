Athletico empata com Fortaleza e estaciona na sétima colocação

Na noite desta quarta-feira (8), Athletico Paranaense e Fortaleza empataram em 1 a 1, pela 33ª rodada do Brasileirão. Assim, o furacão não conseguiu ir além da sétima posição, estacionando nos 50 pontos. A equipe rubro-negra, aliás, chegou a cinco jogos sem vencer na competição nacional. Por outro lado, o Fortaleza, também em má fase, passa a somar 43, somente em décimo lugar.

Primeiro tempo

O Fortaleza começou mais perigoso, mas o Athletico conseguiu melhorar ainda na primeira etapa. Nos contra-ataques, a equipe da casa quase abriu o placar quando Vitor Bueno passou para Rômulo e cruzou para Cuello, mas o uruguaio não conseguiu alcançar a bola. Posteriormente, Alex Santana levou perigo em chute de longe, que passou perto da baliza de João Ricardo. Por outro lado, o Fortaleza também passou perto: após cobrança de escanteio, Lucero desviou e a bola acertou a trave. Mas o Athletico também teve uma chance clara, que Alex Santana desperdiçou.

Segundo tempo

Assim como no primeiro tempo. o Fortaleza começou a segunda etapa com intensidade. E, logo aos oito minutos, conseguiu sair na frente: Lucas Crispim bateu falta e a bola sobrou para Guilherme, que bateu de direita e fez 1 a 0. Mas a vantagem durou pouco: aos 12, Erick cruzou na área e Willian Bigode desviou para empatar para o Furacão. A partir de então, o Athletico foi com tudo para cima e chegou perto da virada, em chute de Zapelli, que raspou a trave. O Furacão lançou bolas na área, mas sem sucesso e não conseguindo chegar ao gol da virada. O Fortaleza, por sua vez, chegou a ter nos pés a chance da vitória aos 44 minutos, mas Thiago Galhardo perdeu gol incrível.

ATHLETICO 1×1 FORTALEZA

33ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A

Data e horário: 08/11/2023, às 20h (de Brasília)

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)

ATHLETICO: Bento; Erick, Matheus Felipe (Hugo Moura, 34’/2ºT) e Thiago Heleno; Cuello, Fernandinho, Alex Santana (Christian, 14’/2ºT) e Vinicius Kauê; Vitor Bueno (Zapelli, 12’/2ºT), Rômulo (Willian, 34’/1ºT) e Canobbio. Técnico: Wesley Carvalho.

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Pedro Augusto (Caio Alexandre, 24’/2ºT) e Lucas Crispim (Calebe, 24’/2ºT); Marinho (Yago Pikachu, 32’/2ºT), Lucero (Thiago Galhardo, 38’/2ºT) e Guilherme (Pedro Rocha, 38’/2ºT). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Árbitro: Raphael Claus (FIFA-SP)

Assistentes: Neuza Inês Back (FIFA-SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Luiz Alexandre Fernandes (PR)

Cartões amarelos: Erick (FOR)

Gols: Guilherme, 9’/2ºT (0-1); Willian, 12’/2ºT (1-1)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.