Dorival Júnior foi só elogios ao seu elenco, após a vitória do São Paulo por 1 a 0, em cima do RB Bragantino. As equipes se enfrentaram na Vila Belmiro, pela 33° rodada do Brasileirão, porque o Morumbi está sendo utilizado para um show. O treinador elogiou muito a vibração do time que, mesmo sem Calleri, Lucas, Nestor e James Rodriguez, todos lesionados, conseguiu mostrar força diante de um dos postulantes ao título nacional.

“Nunca peguei um time tão vibrante e guerreiro como esse do São Paulo. Deixa tudo dentro de campo. Acho que desde abril, em toda essa campanha, tivemos o jogo de Goiânia (derrota para o Goiás) e o do Palmeiras (goleada sofrida de 5 a 0) que não foram jogos consistentes da nossa equipe. No mais, buscamos a maneira correta, buscando infiltração”, disse Dorival, após o jogo.

Contudo, o treinador não vê o campeonato finalizado e quer mais. O Tricolor busca crescer de posição no Brasileirão para buscar a maior premiação possível no fim da temporada.

“Tivemos o momento ali com o Palmeiras e coisas nesse tempo que interferiram. Estamos preparados para o nosso compromisso contra o Santos e vamos tentar terminar o campeonato da melhor maneira possível”, finalizou o treinador.

Dorival consegue chegar aos mágicos ’45 pontos’

Aliás, o resultado positivo deixou o São Paulo com 45 pontos, praticamente livre de qualquer chance de rebaixamento. A equipe já está classificada para a Libertadores de 2024, porque conquistou recentemente a Copa do Brasil.

