Toulouse x Liverpool: onde assistir, escalações e arbitragem

O Liverpool pode se classificar à próxima fase da Liga Europa por antecipação. Para isso, precisará vencer o Toulouse, na França, nesta quinta-feira (9/11), às 14h45 (de Brasília), pela quarta rodada Grupo E. Mas também terá torcer pela derrota do belgas do Saint-Gilloise para o austríaco Lask. Se tudo der certo, os Reds se classificam mesmo faltando duas rodadas para para o término da fase de grupos.

No momento, o Liverpool lidera com 9 pontos, com Toulouse e St. Gilloise somando quatro e o Lask, com zero.

Onde assistir

Os canais ESPN (fechado) e Star+ (streaming) transmitem a partir das 14h45 (de Brasília).

Como está o Toulouse

O treinador Carles Novell entrará com um time taticamente diferente daquele que levou de 5 a 1 do Liverpool no turno. Afinal, deixa de lado o retrancado esquema com três zagueiros. Assim, tira o cabo-verdiano Logan Costa e colocando o meia holandês Spierings.

O provável time base: Restes; Desler, Diarra, Nicolaisen e Suazo; Sierro, Spierings e Casseres Jr; Donnum, Dallinga e Magri.

Como está o Liverpool

Jurgen Klopp fará uma mudança no ataque. Darwin Núñez começa no banco e o colombiano Luis Díaz começa a partida. O jogador ainda está com o pai sequestrado (mas há informações da Colômbia que pode ser libertado ainda nesta quinta). Porém, depois de pedir para ser relacionado na rodada passada do Inglês (entrou no fim e fez um gol).

O provável time base: Kelleher; Gomez, Matip, Quansah, Tsimikas; Elliott, Endo, Szoboszlai; Doak, Gakpo, Luis Díaz.

Arbitragem

O trio será búlgaro: Georgi Kabakov (árbitro); Martin Margaritov e Diyan Valkov (auxiliares) e Dragomir Draganov (VAR).

