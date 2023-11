Abel admite superioridade do Flamengo e cita razão para derrota do Palmeiras

Abel Ferreira admitiu a superioridade do Flamengo na noite desta quarta-feira (9) após a derrota do Palmeiras por 3 a 0 no Maracanã. O treinador buscou explicar o motivo do revés no Rio de Janeiro.

“Cometemos dois erros que nos tiraram do jogo: a expulsão e o segundo gol. Nosso adversário foi muito melhor. A qualidade existe dos dois lados, mas de um lado já tem casca, e outro fazem o melhor que podem e querem fazer carreira”, iniciou.

Os times fizeram um jogo disputado nos minutos iniciais, mas depois o Flamengo se impôs. Abel Ferreira até promoveu mexidas no time, mas logo no começo da segunda etapa, a expulsão de Gustavo Gómez frustrou os planos do treinador de conseguir mais uma reação, a exemplo do ocorrido no duelo contra o Botafogo.

Abel vê disputa acirrada até a rodada final

O resultado encerrou a sequência de cinco triunfos seguidos e mantém o Verdão na segunda posição – tem a mesma pontuação do líder Botafogo, com 59. Na visão do treinador, a disputa pelo título seguirá até a última rodada.

“Acho e já disse aos meus jogadores que hoje (quarta) poderíamos ter tirado o Flamengo da luta. Se eles perdem para nós, estavam fora. Mas o Flamengo ganhou e acho que vai ser discutido até o último jogo por nós, pelo Flamengo, pelo Grêmio, pelo Bragantino, pelo Botafogo. Vai ser até o último jogo. Portanto, é a sensação que eu fico”, continuou.

Além de Botafogo e Palmeiras, outros três clubes aparecem na tabela separados por apenas três pontos: Red Bull Bragantino (58), Grêmio (56) e Flamengo (56). Botafogo e Grêmio, aliás, jogam nesta quinta-feira, em São Januário.

O Palmeiras volta a campo no sábado (11), quando enfrenta o Internacional na Arena Barueri, às 21h (de Brasília).

