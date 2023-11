Flamengo: Cebolinha celebra atuação e diz que quer voltar a ser o melhor ponta do país

Um dos melhores do Flamengo em campo na vitória incontestável sobre o Palmeiras, pelo Brasileirão, o atacante Everton Cebolinha comemorou o resultado e sua atuação individual. Após a partida, em entrevista à “Globo”, o camisa 11 elogiou o time e o trabalho do técnico Tite.

“Venho de algumas boas partidas desde a chegada do Tite, é um treinador que tem me dado confiança, mas quero ressaltar o nível de concentração que a gente entrou aqui. Jogamos contra uma das melhores equipes da América do Sul, o Palmeiras tem uma equipe muito qualificada. Dois jogos atrás vieram aqui no Rio e ganharam do Botafogo de virada depois de levarem 3 a 0. Partida muito difícil”, disse Cebolinha.

Com mais baixos do que altos desde que chegou ao Flamengo, Everton Cebolinha afirmou que está trabalhando para voltar à forma de quando defendia o Grêmio. Segundo o jogador, isso é uma obsessão.

“Muito feliz de ajudar minha equipe, venho numa crescente muito boa. Estou obcecado em fazer um bom trabalho para voltar a ser um dos melhores pontas do futebol brasileiro jogando aqui nos país, como fui há alguns anos”, finalizou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.