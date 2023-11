Mayke diz que Palmeiras não impôs seu jogo e já pensa no Internacional

O lateral-direito Mayke analisou a derrota do Palmeiras para o Flamengo, nesta quarta-feira, pelo Brasileirão, e disse que o Alviverde não se encontrou em campo. Para o ala, o time rubro-negro dominou a partida e mereceu a vitória sem contestações.

“Não conseguimos fazer um bom jogo. É mérito deles, que marcaram firme nossa saída de bola. Não conseguimos impor nosso jogo”, disse Mayke à “Globo”.

O Palmeiras volta a campo no próximo sábado (11), contra o Internacional, e Mayke afirmou que o time paulista já tem que estar pensando no Colorado. Mesmo com a derrota, o Verdão segue na briga pelo título brasileiro.

“Agora é pensar no Internacional, não tem o que fazer. Temos um jogo importante sábado e precisamos fazer o resultado em casa”, concluiu Mayke.

Palmeiras e Inter se enfrentam na Arena Barueri, no sábado, às 21h (de Brasília). O jogo não será disputado na casa palmeirense, o Allianz Parque, pois o estádio será palco de shows neste mês.

