Bahia x Cuiabá: onde assistir, escalações e arbitragem

Em duelo que vale a luta para fugir de vez do rebaixamento, Bahia e Cuiabá se enfrentam nesta quinta-feira (9), às 20h, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O time da casa tem 37 pontos e está na 15ª posição, perto da zona de rebaixamento, contra 41 dos mato-grossenses, um pouco acima, em 11° lugar.

Como chega o Bahia

O técnico Rogério Ceni analisa a possibilidade de mudar o esquema tático para o jogo desta quinta-feira. Com as voltas do lateral-direito Gilberto e do zagueiro Kanu, o treinador não se preocupa com a defesa, mas olha com mais atenção para o meio-campo e o ataque. A dúvida fica sobre escalar três ou quatro homens no meio, com a possibilidade de Rafael Ratão ser o nome a mais do setor de ataque, em companhia a Everaldo e Biel. Dessa forma, Acevedo poderia deixar o time titular.

Como chega o Cuiabá

Para este compromisso na Bahia, o Cuiabá não terá os volantes Lucas Mineiro, machucado, e Fernando Sobral, suspenso. Por outro lado, o Dourado teve uma boa notícia nesta quarta. O atacante Deyverson, que saiu com dores no ombro após o empate com o Santos, não será problema e começa jogando em Salvador. No meio-campo, Raniele é outro jogador confirmado retornando de suspensão.

BAHIA x CUIABÁ

33ª rodada do Brasileirão da Série A

Data e horário: 09/11/2023 às 20h (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Nailton Júnior de Souza Oliveira (Fifa-CE) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

VAR: Marco Aurélio Augusto Ferreira (MG)

BAHIA: Marcos Felipe, Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Camilo Cándido; Rezende, Yago Felipe, Acevedo (Rafael Ratão) e Cauly; Biel e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Raniele, Filipe Augusto (Ronald) e Denilson; Jonathan Cafu (Wellington Silva), Deyverson e Clayson. Técnico: António Oliveira.

