Erison comemora volta por cima no São Paulo e primeiro gol no Brasileirão

Demorou, mas o atacante Erison finalmente marcou o seu primeiro gol com a camisa do São Paulo no Brasileirão. Nesta quarta-feira (8), ele definiu a vitória do Tricolor Paulista sobre o Bragantino, por 1 a 0. O resultado foi importante, afinal impediu que o clube do interior tivesse a chance de assumir a liderança isolada do campeonato.

Mas, para o atacante são-paulino, a noite foi ainda mais importante. Após chegar do futebol português, se machucar e perder boa parte da temporada, Erison pôde acabar com a escrita. Após o jogo, emocionado, ele destacou o sentimento por ter balançado a rede, sobretudo após os cinco meses de recuperação por uma lesão, que atrapalhou sua sequência no Morumbi.

“Foi um começo de ano muito complicado para mim. Sou um cara que sempre me dediquei, que me cuido muito, tenho até fisioterapeuta em casa. Fiquei muito triste, nunca tinha me machucado assim. Perdi quase cinco meses, um período que me machucou bastante, eu e meus familiares. Pude fazer o gol hoje, dar a vitória ao São Paulo e agora é continuar trabalhando firme”, disse Erison, ao ‘Premiere’.

Na próxima rodada do Brasileirão, o São Paulo volta à Vila Belmiro para enfrentar o Santos. A partida ocorre no próximo domingo.

