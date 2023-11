Flamengo vence, impede liderança do Palmeiras e volta à briga pelo título

Com uma atuação de encher os olhos no Maracanã, o Flamengo não deu chances ao Palmeiras e venceu por 3 a 0 na noite desta quarta-feira (8/11), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pedro (duas vezes) e Arrascaeta anotaram os gols que devolveram o Rubro-Negro à briga pelo título da competição.

O time paulista, aliás, atuou com um jogador a menos durante praticamente todo o segundo tempo. Isso ocorreu logo aos dois minutos, após expulsão do zagueiro Gustavo Gómez.

O resultado, portanto, coloca o time comandado por Tite com 56 pontos na tabela e encurta a distância para o líder Botafogo, que tem 59. Mas o time alvinegro jogou apenas 31 vezes contra 32 dos rubro-negros. O Verdão, por outro lado, desperdiça a chance de dormir na ponta e estaciona nos 59 pontos. A pontuação é a mesma do Glorioso, mas a equipe de Abel tem duas partidas a mais em relação ao rival.

Trator rubro-negro

O Flamengo encontrou pelas laterais as alternativas para envolver o Palmeiras e abrir vantagem de dois gols. Aos sete minutos, Weverton realizou duas ótimas defesas, em cabeceio de Pedro e chute de Everton, evitando temporariamente a abertura do placar. O Verdão respondeu em seguida, quando Endrick fez bela jogada e cruzou para Breno Lopes desperdiçar uma chance impressionante praticamente na pequena área.

A partir daí, os cariocas foram bem superiores e chegaram ao primeiro gol quando Pedro recebeu excelente assistência de Pulgar e encobriu o goleiro. A pressão continuou até que Arrascaeta ampliou após cruzamento de Everton Cebolinha. no fim, o Palmeiras tentou furar o bloqueio, mas a equipe de Tite esteve bem montada na defesa.

Flamengo administra vantagem sem deixar de competir

Logo aos dois minutos, Gustavo Gómez foi expulso por fazer falta em Arrascaeta. Com um a mais, o Rubro-Negro administrou a vantagem, sem deixar de competir. Assim, usou sua parte técnica para criar problemas ao rival. Aos 18, a equipe de Tite encontrou espaço para encaixar bela trama coletiva. Assim, em jogada que iniciou com Arrascaeta na defesa, Gerson ajeitou de cabeça para o meio da área, e Pedro completou – o segundo gol dele na noite. Com trocas de ambos os lados, o duelo perdeu intensidade. Mas o placar já estava definido em uma grande vitória rubro-negra.

Expulsão de Gómez

O zagueiro do Palmeiras foi enganado pelo quique da bola após rebatida e cometeu falta em Arrascaeta, com uma “gravata”. O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima aplicou o cartão vermelho ao paraguaio, e o VAR concordou com a decisão de campo.

Próximos jogos

O Flamengo volta a campo no sábado (11), às 18h30, quando terá pela frente o clássico contra o Fluminense no Maracanã. No mesmo dia, porém às 21h, o Palmeiras enfrenta o Internacional, na Arena Barueri.

FLAMENGO 3×0 PALMEIRAS

33ª rodada do Brasileirão Série A

Data: 8/11/2023, às 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público: 64.590 presentes

Renda: R$ 3.248.715,00

FLAMENGO: Rossi; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar (Rodrigo Caio, 34’/2ºT), Gerson e Arrascaeta (Everton Ribeiro, 22’/2ºT); Luiz Araújo (Wesley, 30’/2ºT), Everton Cebolinha (Victor Hugo, 34’/2ºT) e Pedro (Gabigol, 29’/2ºT). Técnico: Tite

PALMEIRAS: Weverton; Gustavo Gómez, Luan (Luis Guilherme, intervalo) e Murilo; Mayke, Zé Rafael, Richard Ríos (Fabinho, intervalo), Raphael Veiga (Rony, 23’/2ºT) e Piquerez (Vanderlan, 23’/2ºT); Endrick e Breno Lopes (Naves, 6’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira

Gols: Pedro, 17’/1ºT (1-0); Arrascaeta, 28’/1ºT (2-0); Pedro, 18’/2ºT (3-0)

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Kleber Lucio Gil (SC)

VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)

Cartões Amarelos: Pedro (FLA); Vanderlan (PAL)

Cartão Vermelho: Gustavo Gómez, 2’/2ºT (PAL)

