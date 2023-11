Abel Ferreira recebe sondagem para assumir time de Benzema

O técnico Abel Ferreira recebeu nos últimos dias, uma sondagem do Al-Ittihad, da Arábia Saudita. O time árabe demitiu nesta terça-feira (07), o também português Nuno Espírito Santo, que estava no clube desde julho de 2022. Assim, o treinador palestrino apareceu como uma das opções para substituir o compatriota. A notícia foi revelada primeiramente pelo jornal ”O Globo”.

Há três anos no Palmeiras, Abel Ferreira recebe sondagens com frequência do mercado internacional, mas sempre as recusou para cumprir seu contrato, válido até o fim de 2024. O treinador já disse, mais de uma vez, que pretende tirar um ano sabático, em 2025, para descansar após várias temporadas fervorosas com o Verdão.

Por sua vez, o Palmeiras quer oferecer uma nova renovação, por mais três anos, caso a presidente Leila Pereira consiga a reeleição. Abel já mostrou que pode recusar a oferta, mas seu futuro segue como uma incógnita.

Caso aceite a proposta do Al-Ittihad, Abel Ferreira treinaria um grupo que conta com várias estrelas como Benzema, Kanté e Fabinho como alguns de seus principais nomes.

Aliás, o centroavante francês teria sido o motivo de Nuno Espírito Santos ter sido demitido. Os dois se desentenderam na última segunda-feira (06), após derrota do Al-Ittihad para o Air Force, do Iraque, pela Champions League da Ásia. Inclusive, Nuno e Benzema chegaram a trocar insultos no vestiário.

Além disso, vale lembrar que o Al-Ittihad está classificado para o Mundial de Clubes e pode enfrentar o Fluminense na semifinal. Assim, seria a terceira vez que Abel disputaria a competição. Contudo, o nome favorito dos árabes neste momento é de Zinédine Zidane, mesmo com o técnico palestrino na lista.

