América-MG anuncia demissão de Bustos após rebaixamento

O América-MG anunciou, na manhã desta quinta-feira (9), a demissão do técnico Fabián Bustos do comando do time. Afinal, a diretoria já começa a planejar o ano de 2024, no qual o Coelho disputará a Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quinta-feira (8), os mineiros receberam o Coritiba, no Independência, perderam por 3 a 0 e, portanto, tiveram o rebaixamento matematicamente confirmado.

Além do treinador argentino, mais três profissionais que integram sua comissão também não seguirão no clube. São os casos do auxiliar Edgardo Adinolfi, do preparador físico Marcos Conenna e do analista de desempenho Jonathan Adrián. O clube aproveitou para informar, via comunicado, que o auxiliar da comissão permanente, Diogo Giacomini, dirige a equipe contra o Vasco, no domingo (12), às 18h30, em São Januário.

Bustos chegou ao América-MG no início de agosto e comandou o Coelho em 18 partidas, ao todo. Duas delas, inclusive, pela Copa Sul-Americana, da qual foi eliminado. O aproveitamento, cerca de 20%, também se mostrou bem aquém do esperado de olho em tentar evitar o rebaixamento na competição nacional. No geral, foram duas vitórias, cinco empates e 11 derrotas.

Depois de pegar o Vasco, aliás, os mineiros enfrentam ainda o Flamengo, (em Uberlândia), Palmeiras (fora), Bahia (em casa) e Goiás (fora).

