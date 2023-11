Messias vê duelo contra o Goiás como ‘decisivo’ para o Santos

Goiás e Santos fazem um duelo direto contra o rebaixamento nesta quinta-feira (09), às 19h, no estádio da Serrinha, pela 33° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida ganhou tons dramáticos pela situação das equipes na competição, já que as duas estão na parte de baixo da tabela. E para o zagueiro Messias, o embate é um dos jogos mais decisivos para o Peixe na competição.

“Com certeza é mais um jogo decisivo. O time está bem preparado, bem focado. Estamos no Santos e vamos jogar sempre, dentro ou fora de casa, pensando na vitória, respeitando nossos adversários, mas querendo conquistar os três pontos e sair de vez da situação em que estávamos, para depois pensar em objetivos maiores, que o Santos merece sempre”, disse o zagueiro.

Messias recuperou seu posto no time titular, após a lesão de João Basso, que pode não voltar a atuar mais nesta temporada. Ele atuou na defesa ao lado de Joaquim na vitória do Peixe por 2 a 1 sobre o Flamengo e no empate em 0 a 0 contra o Cuiabá.

“Vestir essa camisa que tantos craques, tantos ídolos do futebol mundial vestiram, é uma honra, um prazer. O mínimo que temos que pensar é nos três pontos. O Santos está acostumado com vitórias. Só com isso”, completou o defensor.

O Peixe tem 38 pontos ganhos no Brasileirão e ainda está ameaçado de rebaixamento. Por outro lado, o Esmeraldino possui três a menos, está no Z4. Assim, busca uma vitória ao lado de sua torcida para acirrar ainda mais a disputa na parte de baixo da tabela.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.