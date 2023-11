Vasco anuncia saída da disputa por gestão temporária do Maracanã

O Vasco anunciou por meio de nota, na manhã desta quinta-feira (9), que não vai mais concorrer para a gestão temporária do Maracanã. Afinal, no início da semana, o Cruz-Maltino pediu a impugnação do edital de chamamento público do estádio, que acabou sendo negado pelo Governo do Rio. Assim, por entender que o processo não possui “isonomia e impessoalidade”, o clube decidiu se retirar da disputa pela administração do local.

Com relação ao Chamamento Público para o Termo de Permissão de Uso (TPU) provisório do Maracanã, com duração de até 1 ano, o Vasco da Gama informa que apresentou na semana passado um pedido de impugnação do edital ao governo do estado. A análise feita pelo Vasco mostrou que os… pic.twitter.com/qE1YPIlgor — Vasco da Gama (@VascodaGama) November 9, 2023

Alguns fatores, aliás, contribuíram para que o Gigante da Colina escolhesse esse caminho. Um deles é por analisar os termos como excludentes em relação à participação de outras instituições a não ser o Flamengo, que junto ao Fluminense, controla atualmente sua utilização. Além disso, segundo o próprio comunicado, os parceiros dos cariocas, W. Torre e Legends, não estão autorizados a entrar no pleito.

O Vasco, então, optou por declinar de fazer parte do chamamento público para o Termo de Permissão de Uso (TPU) provisório do Maracanã. Por sinal, o clube reiterou, no fim da nota, que irá se concentrar em apresentar uma proposta de olho em gerir definitivamente o estádio, pela duração de 20 anos, na Concorrência Pública em curso. Ao lado, inclusive, das empresas aliadas.

Vasco no Brasileiro

Enquanto resolve as situações fora de campo, o Cruz-Maltino foca em dar sequência à reação no Campeonato Brasileiro. Depois de vencer o clássico contra o Botafogo, em São Januário, o time volta a atuar na Colina Histórica, no domingo (12). A bola rola diante do já rebaixado América-MG, às 18h30, que demitiu o técnico Fabián Bustos do comando da equipe.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.