Alan Patrick entra no radar da Seleção Brasileira de Diniz

O Internacional teve, na metade do ano, uma janela de transferências simbólica para ganhar o tricampeonato da Libertadores: trouxe o volante Aránguiz, o atacante Valencia e o goleiro Rochet, nomes que levaram o time gaúcho à semifinal. Porém, com a queda nas semifinais da competição para o Fluminense, o Colorado retornou ao marasmo do Campeonato Brasileiro, torneio pelo qual, de forma melancólica, briga para não cair para a Segunda Divisão. Neste cenário, pouquíssimos nomes se destacam: um deles, claro, o meia Alan Patrick.

Cérebro do meio de campo do Internacional, o camisa 10 acumula boas atuações em um time com pouquíssima ambição neste fim de temporada. Se o Colorado do técnico Eduardo Coudet chegar à Sul-Americana, a torcida já ficará aliviada. A Libertadores não está no horizonte. No momento, Alan Patrick se sobressai tanto diante dos companheiros que por muito pouco não apareceu na última lista de convocados da Seleção Brasileira. Quem conta é o próprio treinador Fernando Diniz, adversário do apoiador na última quarta-feira (8), no Beira-Rio.

“Ele está vivendo um grande momento, principalmente para essa convocação ele estava liderando os nomes que podiam ser convocados. Mas como o próprio nome diz, é uma seleção, concorre com muita gente boa, mas o Alan está fazendo um excelente ano, jogando muito bem mesmo, principalmente, nos últimos três meses, jogando num nível bastante alto. Gosto bastante da inteligência, técnica e liderança que exerce sobre o time”, afirmou o técnico da Seleção Brasileira e do Fluminense, Fernando Diniz.

Alan Patrick vai renovar?

Internacional e Alan Patrick já negociam uma extensão do contrato. A ideia do Colorado é prolongar o vínculo do meia por mais uma ou duas temporadas para protegê-lo de outros clubes interessados. Veterano, o jogador assinou com os gaúchos até o fim de 2025.

Com o novo contrato, o Internacional aumentaria o valor da multa rescisória do atleta. Hoje, ela está em 5 milhões de euros (R$ 26,5 milhões), de acordo com a publicação. Além disso, o Colorado garantiria a Alan Patrick uma valorização salarial. Afinal, o meia é referência técnica na equipe do técnico Eduardo Coudet e liderança inquestionável no elenco.

