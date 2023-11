Vasco volta ao esquema do início de Ramón Díaz, e Payet perde espaço

Um dos segredos da recuperação do Vasco no Brasileirão passa pelo esquema e pelas peças que se encaixaram sob o comando de Ramón Díaz. Afinal, a formação de quase todas as vitórias desde agosto vem sendo a mesma. Contra o América-MG, domingo, em São Januário, a tendência é que o esquema siga igual. Assim, Dimitri Payet fica cada vez mais sem espaço na reta final de 2023.

Nas vezes em que o francês foi escalado, a equipe mudou um pouco a forma de jogar. E os resultados, por sinal, não foram os melhores. Ao menos em termos de desempenho. Tanto é que, na ausência de Rossi e Marlon Gomes, o técnico argentino optou pelo jovem Erick Marcus na ponta esquerda, mantendo Payet como opção para o segundo tempo.

No meio de campo, o camisa 10 não tem vez, porque o trio Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho parece intocável. O motivo é a baixa intensidade do astro francês, que, aos 36 anos, já não entrega mais alto rendimento físico. Em certo momento na vitória sobre o Botafogo, por exemplo, o sistema defensivo colocou cinco jogadores no combate ao paraguaio Matías Segovia.

Alex Teixeira vive situação similar

Além de Payet, outro nome de destaque no elenco do Vasco também vive situação similar. Alex Teixeira até vem entrando no segundo tempo de algumas partidas, mas dificilmente será titular pelas mesmas razões. Com isso, se Rossi não voltar na próxima rodada, crescem as chances de Serginho voltar a ser titular, afinal, Erick Marcus está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

