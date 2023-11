Endrick assina contrato para ser principal estrela de marca esportiva

O atacante do Palmeiras Endrick assinou novo contrato e agora será o principal garoto-propaganda da New Balance. O vínculo foi firmado no mês de outubro e será válido até julho de 2028.

Embora o contrato já esteja assinado, Endrick ainda não é obrigado a usar as roupas e calçados da empresa. Tanto que nos treinos e jogos do Palmeiras, ele ainda promove o rodízio de marcas.

No entanto, a tendência é de que nas partidas da Seleção Brasileira, nos próximos dias 16 e 21 de novembro, contra Colômbia e Argentina, respectativamente, duelos válidos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026, o jogador já esteja com as chuteiras da marca norte-americana.

Aliás, de acordo com o site Nosso Palestra, Endrick assinou com a New Balance a pedido da mãe. O jogador chegou a ser procurado por outras empresas, mas o projeto da New Balance apresentado à família do jovem atacante chamou mais atenção.

A contratação de Endrick reforça o desejo da New Balance em ser um dos grandes nomes no meio esportivo. A empresa que já veste o Bragantino, acertou vínculo recentemente com o São Paulo e agora terá o jovem palmeirense como estrela da marca.

