Corinthians nunca perdeu para Felipão em Itaquera

O Corinthians encara o Atlético-MG, nesta quinta-feira (09), às 19h, na Neo Química Arena, pela 33° rodada do Campeonato Brasileiro. Querendo se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento, o Timão tentará ampliar um tabu contra Luiz Felipe Scolari em caso de vitória. Afinal, o treinador do Galo nunca ganhou do Alvinegro, em Itaquera.

Até o confronto desta quinta-feira, Felipão encarou o Timão na Neo Química Arena em três oportunidades. A primeira aconteceu em novembro de 2014, quando o treinador comandava o Grêmio. A partida acabou com vitória do Corinthians por 1 a 0. Curiosamente, o treinador da equipe paulista naquela época também era Mano Menezes.

Em agosto de 2019, Luiz Felipe Scolari voltou ao estádio do Corinthians, desta vez à frente do Palmeiras, para uma partida do Brasileirão. O clássico terminou empatado por 1 a 1. Menos de um mês depois, o treinador viria a perder o cargo.

Por fim, em outubro de 2022, Felipão voltou a Itaquera, desta vez como técnico do Athletico Paranaense, em uma partida pelo Brasileiro, voltou a ser derrotado, desta vez por 2 a 1.

O Corinthians vem de derrota para o Red Bull Bragantino, por isso segue próximo da zona do rebaixamento com 40 pontos. Aliás, se perder na Arena, por sinal, o Timão pode voltar ao Z-4, dependendo do resultado das outras partidas. Assim, manter o tabu contra Felipão, é visto como crucial neste momento para o Alvinegro.

