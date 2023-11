Corinthians x Atlético, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Corinthians e Atlético Mineiro se enfrentam pela 33ª rodada do Brasileirão nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena. Para o Coprinthians, a vitória praticamente garante o time na Série A, já que no momento acumula 40 pontos (em 13º) lugar. Assim se aproximaria do número que históricamente salva qualquer time desde o início dos pontos corridos: 46. Já o Atlético alça voos mais altos. Com 53 pontos, precisa vencer para seguir na briga pelo título. Afinal, qualquer tropeço tirará as suas popucas chances de buscaf seu terceiro caneco nacional.

E esta partida entre supercampeões que é de alto impacto na tabela de classificação terá cobertura da Voz do Esporte. Ela inicia as transmissões com um pré-jogo de primeira, que começa às 17h30, sob o comando de Cesar Tavares, que também estará na narração deste clássico.