Abel vê elenco experiente do Flamengo como determinante para resultado

O Palmeiras perdeu para o Flamengo por 3 a 0, nesta quarta-feira (08), no Maracanã, pela 33° rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, muitos torcedores voltaram a criticar a falta de reforços no Verdão na temporada. Durante o embate, o Rubro-Negro tinha peças experientes para conseguir manter o triunfo, enquanto Abel Ferreira tinha apenas garotos como suplentes.

Contudo, após a partida, o treinador palestrino respondeu na entrevista coletiva se realmente o grupo do Verdão é inferior em algo, comparado ao do Flamengo. E Abel destacou a diferença de idade entre os elencos.

“O que você vê de um lado, são jogadores que querem fazer carreira, e o que você vê do outro são jogadores com carreira feita. Essa é a diferença, porque os meus jogadores também têm muita qualidade, só não têm a experiência do outro lado”, analisou Abel Ferreira.

Abel sai em defesa dos seus jovens jogadores

A postura que Abel Ferreira adotou na coletiva não é inédita, já que o técnico tem o hábito de sair em defesa dos atletas mais jovens do Verdão, na tentativa de preservá-los de cobranças que julga pesadas demais. Além disso, sempre tenta reforçar a qualidade que seus jovens jogadores possuem.

“Como eu disse, a qualidade existe dos dois lados, a única diferença é que uns já ganharam, sabem o que é ganhar, sabem o que é experiência para ganhar; outros fazem o melhor que podem e querem fazer essa carreira”, finalizou o treinador.

