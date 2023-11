Fluminense alcança crescimento recorde em redes sociais

O Fluminense vive um dos grandes momentos de sua história com a conquista da Copa Libertadores da América. Mas não é só dentro de campo que a fase é boa, o Tricolor alcançou um aumento expressivo dos seus números também nas redes sociais.

Em números registrados durante o mês de outubro, o Fluminense foi o clube brasileiro com maior número de novas inscrições no Ranking Digital dos Clubes Brasileiros. A Ibope Repucom computou os dados.

Afinal, com a expectativa da final da Libertadores, o Tricolor acumulou 640 mil novos seguidores em suas redes sociais. Dos 50 clubes analisados, atrás do Fluminense chegaram Flamengo, Palmeiras, Santos e Corinthians. Essas agremiações juntas foram responsáveis por 1,9 milhão de novos seguidores.

O aumento de seguidores do Fluzão é o maior do clube em toda a série histórica – o estudo foi iniciado em 2016. O crescimento ocorreu basticamente no Instagram e TikTok, com cerca de 300 mil em cada.

Com esses números, o Fluminense ultrapassou a marca de 2 milhões de seguidores no Instagram. Isso, aliás, fez o Tricolor ganhar uma posição no ranking e está entre os 10 maiores dos times do futebol nacional.

