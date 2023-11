‘Antony pensa que é o Ronaldinho ou o Zidane’

O atacante Antony não consegue convencer a torcida do Manchester United e os jogadores do passado que marcaram o nome em Old Trafford. Assim, nesta quinta-feira (9), ele recebeu um puxão de orelhas de Berbatov, ex-ponta de lança do time inglês.

“O Antony pensa que é Ronaldinho ou o Zidane. Sendo assim, terá dificuldade nos jogos e vai sofrer ainda mais. Aconselho a não tentes fazer coisas estúpidas que não ajudam a equipe. Ele é tão rápido. Que use esta característica para começar a fazer assistências e marcar gols”, pensa a fera búlgara.

Berbatov, que jogou ao lado de Cristiano Ronaldo no United, pede para Antony não inventar dentro e fora de campo. Ele, aliás, também teve experiências em Tottenham (ING), CSKA Sofia (BUL), Bayer Leverkusen (ALE), Monaco (FRA), PAOK (GRE).

“Precisa perceber que o Erik ten Hag (técnico do Manchester United) gosta dele e quer vê-lo confiante. Mas tem de jogar o simples e não complicar as coisas”, reforça o ex-jogador de 42 anos.

Revelado pelo São Paulo, Antony está no Manchester United desde 2022. Ele foi contratado pelo clube junto ao Ajax, onde também trabalhou com o técnico Erik ten Hag. Em Old Trafford, até agora, só conquistou a Copa da Liga Inglesa. Ele também já figurou na Seleção Brasileira na campanha do ouro olímpico em Tóquio (2021) e na última Copa do Mundo do Qatar (2022).

