Ex-Galo dá detalhes da chegada de Ronaldinho a MG: ‘O Atlético só virou Atlético depois dele’

Ex-lateral-esquerdo do Atlético, Júnior César deu detalhes da chegada de Ronaldinho Gaúcho ao clube mineiro, em junho de 2022. Em entrevista ao podcast “Fora do Jogo”, o ala contou bastidores da contratação.

Inicialmente, César contou como foi o primeiro dia de Ronaldinho Gaúcho no Atlético. Aliás, o jogador revelou que nem ele mesmo acreditava na chegada do camisa 10 ao Galo.

“A torcida do Flamengo pegando no pé do Ronaldo. Eu vi aquilo, e pensei: ‘Isso não vai dar certo’. Passaram três dias que a gente estava treinando na Cidade do Galo, horário integral, fui para o quarto meu telefone toca: ‘Fala, neguinho. Como é o Galo aí?’ Respondi que o clube tem estrutura e ele disse que estava chegando às quatro horas da tarde. Cara, quatro horas ele desceu. Quando eu vi os helicópteros, o Bernard achou que era traficante”, iniciou.

“Ele pousou lá na Cidade do Galo. Era assustador. Quando eu desci para treinar, o Cuca me perguntou: ‘Como é o Ronaldo?’. E eu falei que era tranquilo. Mas, quando ele chega na Cidade do Galo, é ‘estátua’, né?! Saber o que o cara representa. E ter a sensação de entender que o cara está chegando. Todo mundo me perguntava como era o cara. Ele modificou (o clube)”, acrescentou.

Ronaldinho mudou o Atlético

Aliás, Júnior César disse ainda que Ronaldinho colocou o Atlético em outro patamar.

“O Atlético só virou o Atlético depois que o Ronaldo pisou ali. (Diferença) muito grande. Quando eu cheguei no Atlético, fui assistir a uma partida no Independência, não tinha 1.500 torcedores. Quando anunciaram o Ronaldo, no jogo seguinte, o estádio estava tomado. Ele revoluciona um clube, a torcida. Todos sabem a importância de um jogador desse quilate”, avaliou.

Júnior César foi figura importante no Atlético e junto com Ronaldinho Gaúcho, conquistou o Campeonato Mineiro e a Copa Libertadores. Ele, aliás, fez 71 jogos e também foi importante no vice do Brasileirão de 2012.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.