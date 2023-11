Universitario comemora título peruano ‘no escuro’; entenda

Depois de vencer na decisão o arquirrival, Alianza Lima, o Universitario precisou iniciar a comemoração do título do Campeonato Peruano, na última quarta-feira (8), no escuro.

Em confronto que aconteceu no Estádio Alejandro Villanueva, o clube crema venceu por 2 a 0 o clássico capitalino, garantindo a conquista da Liga 1 após ter empatado o duelo de ida, por 1 a 1, como mandante.

Logo depois que a arbitragem decretou o fim do embate, as luzes da casa aliancista se apagaram, deixando todos os presentes em uma profunda escuridão. Porém, nada que impedisse os atletas e também o técnico do Universitario, Jorge Fossati de darem a clássica ‘volta olímpica’ para celebrar a conquista nacional.

Delegado do Alianza Lima, Tito Ordóñez foi questionado sobre a decisão de apagar as luzes ainda no início da celebração da conquista rival. Em meio a respostas evasivas, ele apontou que a decisão não partiu do clube, mas sim, das ‘autoridades’:

“Essas decisões não cabem a nós tomar. Que a premiação não aconteça, apagar as luzes… Não é uma decisão do clube. Vocês vão descobrir a realidade e vão entender qual foi o motivo, a decisão tomada pelas autoridades. São as autoridades que determinam as medidas que as instituições devem tomar.”

